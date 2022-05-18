Президент СБР Виктор Майгуров рассказал о проведении международных соревнований «Кубок содружества»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о проведении международных соревнований «Кубок содружества».

Сегодня, 18 мая, СБР и Белорусская федерация биатлона (БФБ) подписали соглашение о сотрудничестве.

«Мы договорились о том, что проводим международные соревнования «Кубок содружества». Запланированы 6 этапов. 2 этапа летом в августе и сентябре. 4 этапа зимой. Будет определяться победитель по общему количеству соревнований, будет система очков как в Кубке мира. Планируем призовой фонд, пока без конкретной суммы, но это будет мотивационная часть для спортсменов. Не будем ограничивать участие региональных спортсменов. Может быть несколько команд России и Белоруссии в составе четырех человек, например, в эстафете. Не планируется командный зачет, больше будет индивидуальная история. Работаем над максимальным количеством участников» , — сказал Майгуров.

По словам президента СБР, «Кубок содружества» будет синхронизирован с другими соревнованиями в биатлоне.

«Первое соревнование в Сочи, в августе. Ведем переговоры с «Газпромом», чтобы минимизировать риски на стадионе «Лаура», ровно через неделю там состоится рабочее совещание. Они готовы нам помогать. Затем поедем в Раубичи, там проведем летний чемпионат России по биатлону. Коллеги из Белоруссии, надеюсь, будут участвовать и в Кубке России, и в чемпионате России по биатлону», — сказал он.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации до следующего уведомления.

В марте биатлонисты из Белоруссии приняли участие в Открытом Кубке СБР в Уфе.