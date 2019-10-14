Васильева не стала оспаривать 18-месячную дисквалификацию

Биатлонистка Маргарита Васильева не стала подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщила личный тренер спортсменки Людмила Панова.

Васильева 17 сентября была дисквалифицирована Международным союзом биатлонистов на полтора года за нарушение антидопинговых правил. Ее результаты, показанные с 4 февраля, будут аннулированы, что приведет к потере женской командой максимальной квоты на предстоящий сезон: на этапы Кубка мира можно будет заявить не шесть, а пять спортсменок.

- Апелляцию она не подала, поскольку не получила никакой поддержки. В свете последних событий — ситуации вокруг Российского антидопингового агентства и базы данных московской лаборатории — помощи ждать было неоткуда, — приводит ТАСС слова Пановой. - Маргарита смирилась с этим и сейчас тренируется сама по себе. Думаю, через 1,5 года мы ее увидим на трассе. Она поздно начала заниматься спортом — в него она попала, можно сказать, случайно, в 17 лет, поэтому время для разгона у нее еще есть.

Возобновить спортивную карьеру Васильева сможет в марте 2021 года, к тому времени ей исполнится 29 лет.