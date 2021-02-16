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Васильев — о возможной работе Фуркада в России: «А почему бы и нет? Интересная идея!»

19:18
Мартен Фуркад. Фото AFP
Мартен Фуркад. Фото AFP
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Двукратный олимпийский чемпион, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал слова Мартена Фуркада о возможной работе в сборной России по биатлону в качестве тренера.

«А почему бы и нет? Интересная идея! Для меня это неожиданно, но это очень любопытно. Что касается слов Фуркада о наших биатлонистах, то мы все понимаем, что это шоу. А шоу требует ярких и громких заявлений. Без этого невозможно.

Я согласен со словами Резцовой, что в биатлоне должны быть русские тренеры. Я не очень верю в иностранных тренеров. Но Фуркад! Это очень интересно! Это же не рядовой иностранный тренер», — сказал Васильев «СЭ».

Фуркад в интервью «Матч ТВ» заявил, что подумал бы над приглашением из России, если ему дадут полный карт-бланш.

(Владислав Флегонтов)

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