Фуркад рассказал, как ему соврали в IBU по поводу шприца со следами эритропоэтина

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад рассказал о ситуации со шприцом, найденным на трассе в Антхольце во время этапа Кубка мира-2014/15.

«Это шокировало меня. Я получил информацию посредством утечки информации, не очень многие знали о случившемся, знали только в руководстве IBU. Один из руководителей был расстроен тем, что никаких мер не применили, и рассказал мне о шприце. Во время встречи я спросил Николь Реш о том, что сделали со шприцом, ведь нельзя скрывать такие вещи. Когда утаивают такую информацию, значит, есть что скрывать», — цитирует TV2 Фуркада.

Бывший генеральный секретарь IBU Николь Реш на встрече со спортсменами заявила, что шприц передали полиции, однако независимая комиссия IBU позднее выяснила, что шприц на самом деле не отдавали.

«Когда я узнал, что она соврала? Когда прочитал отчет независимой комиссии. Все спортсмены, которые присутствовали на встрече, поняли, что в IBU не приложили всех усилий, чтобы найти владельца шприца. Но я бы никогда не подумал, что они просто выкинули шприц в мусорное ведро и не пытались узнать, кому он принадлежит», — добавил француз.

28 января был опубликован доклад независимой комиссии IBU о том, что в сезоне-2014/15 на трассе в Антхольце нашли шприц со следами эритропоэтина. По данным комиссии, шприц не был передан в полицию, а обнаруженные на нем следы ДНК мужчины не были сверены с ДНК спортсменов.