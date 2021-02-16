Фуркад не против стать тренером сборной России

Знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад, завершивший карьеру, ответил на вопрос о том, готов ли он возглавить сборную России, если поступит такое предложение.

«Это мог бы быть чудесный вызов, — цитирует Фуркада «Матч ТВ». — Вы знаете мое отношение. Россия — это самая зимняя страна в мире и мне удивительно не видеть ее в числе доминирующих наций в биатлоне, как Норвегия и Франция сейчас. Мне бы очень хотелось, чтобы российские атлеты вернулись на ведущие позиции. Я уверен, что им это под силу.

Но я уже говорил, что прекрасно понимаю, насколько тяжело наладить взаимодействие между СБР и всеми регионами такой огромной страны. И тренеру национальной сборной сложно избежать всяких внутренних противостояний. Но если мне дадут полный карт-бланш, то почему бы и нет».

32-летний Мартен Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира (в том числе 11 раз — в личных гонках), семикратный обладатель Кубка мира в общем зачете.