Резцова о возможной работе Фуркада в СБР: «В России тренеры должны быть русские»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова в беседе с «СЭ» прокомментировала слова Мартена Фуркада о возможной работе в сборной России по биатлону в качестве тренера.

«Нет, так нельзя, у нас в России тренеры должны быть русские, я так полагаю, — сообщила Резцова «СЭ». — Если его вдруг назначат, то я к этому крайне отрицательно отнесусь. И тут даже дело не в наших с ним отношениях. У нас были терки, он про меня гадости говорил, я про него, но это неважно. Для меня, большой спортсменки, главное — сохранить профессиональный советско-российский тренерский коллектив. Во-первых, Мартен не тренер, он спортсмен, который ушел в отставку. Во-вторых, важно знать психологию и систему советско-российского спорта. Для меня он на фоне тренера он вообще не котируется».

Также Резцова предположила кто мог бы быть хорошим тренером.

«Знаете, спортсменом не становятся, им рождаются от природы. Точно так же и с тренерами, они рождаются. Пока я не готова сказать, кто мог бы быть хорошим. Таких я пока не вижу», — добавила Резцова.

Ранее Мартен Фуркад в интервью «Матч ТВ» заявил, что подумал бы над приглашением из России, если ему дадут полный карт-бланш.

(Артем Бухаев)