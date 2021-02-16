В Госдуме прокомментировали слова Фуркада о готовности поработать в сборной России по биатлону

Депутат Государственной РФ Дмитрий Свищев прокомментировал слова Мартена Фуркада о готовности поработать в сборной России по биатлону.

«Помимо того, что Фуркад является великим биатлонистом, одновременно он прославился жесткими высказываниями в адрес российских спортсменов, — сказал Свищев «СЭ». — Мы помним его слова про то, что не нужно допускать наших биатлонистов к гонкам во время допиногового скандала. Его опыт, безусловно, пойдет на пользу любой команде. Он прекрасно понимает, что к мнению авторитетного спортсмена будут всегда прислушиваться»

Свищев считает, что слова Фуркада больше похожи на игру на публику, нежели на реальное заявление.

«Я считаю, что это были популистические высказывания, работа на публику. Если бы руководство российского биатлона пригласило бы его — то почему бы и нет? Но мне кажется, что такое интервью дается только ради того, чтобы о спорстмене не забывали», — добавил Свищев.

(Владимир Пушкарев)