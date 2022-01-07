Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказал мнение, что деятельность Михаила Шашилова на посту старшего тренера женской сборной является трагедией для российского биатлона.

«Михаил Шашилов — трагедия российского биатлона. Человек регионального уровня вдруг стал старшим тренером, — цитирует ТАСС Васильева. — Это ошибка руководства Союза биатлонистов России. К сожалению, эта ошибка отражается на спортсменках, которые показывают то, как их натренировали. Жалко Казакевич, девчонка, на самом деле, сильная, но она попала не в те руки, как и Миронова».

На пятом этапе Кубка мира в спринте Кристина Резцова стала лучшей из россиянок, показав седьмой результат, Валерия Васнецова стала 24-й, Ирина Казакевич — 30-й, Светлана Миронова — 33-й, Ульяна Нигматуллина — 82-й, Анастасия Шевченко — 86-й.