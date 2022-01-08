Российский биатлонист Никита Поршнев завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Польше. Его отставание от лидера составило 21 секунду.

Победил норвежец Александр Андерсен, который преодолел дистанцию в 10 километров за 23 минуты 16,3 секунды.

Еще один российский биатлонист — Ильназ Мухамедзянов финишировал третьим (+26,9).

В топ-6 также попал Василий Томшин, который допустил один промах и отстал от победителя на 30,3 секунды.

Биатлон

Душники-Здруй (Польша)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт

10 км

1. Александр Андерсен (Норвегия) — 23.16,3 (0 промахов)

2. Никита Поршнев (Россия) — отставание 21,0 (0)

3. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 26,9 (0)

4. Давид Цобель (Германия) — 28,9 (1)

5. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) — 30,2 (0)

6. Василий Томшин (Россия) — 30,3 (1)...

15. Михаил Первушин (Россия) — 1.03,1 (2)...

17. Петр Пащенко (Россия) — 1.07,2 (1)...

22. Дмитрий Иванов (Россия) — +1:12.7 (1)