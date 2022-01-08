Поршнев завоевал серебро в спринте на этапе Кубка IBU, Мухамедзянов — третий
Российский биатлонист Никита Поршнев завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Польше. Его отставание от лидера составило 21 секунду.
Победил норвежец Александр Андерсен, который преодолел дистанцию в 10 километров за 23 минуты 16,3 секунды.
Еще один российский биатлонист — Ильназ Мухамедзянов финишировал третьим (+26,9).
В топ-6 также попал Василий Томшин, который допустил один промах и отстал от победителя на 30,3 секунды.
Биатлон
Душники-Здруй (Польша)
Кубок IBU
Мужчины
Спринт
10 км
1. Александр Андерсен (Норвегия) — 23.16,3 (0 промахов)
2. Никита Поршнев (Россия) — отставание 21,0 (0)
3. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 26,9 (0)
4. Давид Цобель (Германия) — 28,9 (1)
5. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) — 30,2 (0)
6. Василий Томшин (Россия) — 30,3 (1)...
15. Михаил Первушин (Россия) — 1.03,1 (2)...
17. Петр Пащенко (Россия) — 1.07,2 (1)...
22. Дмитрий Иванов (Россия) — +1:12.7 (1)
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