Тренер Васнецовой: «Представьте, что вы родного ребенка кормили, поили, а он плюнул на вас и ушел»

Иннокентий Каринцев, личный тренер Валерии Васнецовой, рассказал об уходе биатлонистки в другую команду. По его словам, она ушла, ничего не сказав, и теперь должна вернуть деньги за подготовку.

Васнецова перешла из сборной Пермского края в команду Ямало-Ненецкого автономного округа. В прошлом сезоне 24-летняя биатлонистка заняла 40-е место в общем зачете Кубка мира.

— Ей звоните, и пусть она проясняет. Если она ушла и ничего не сказала, — цитирует Каринцева matchtv.ru. — Сказала, что переходит в другой регион. И все. Два слова. Была напряженка с самой зимы. Видимо, хотела так и создавала такие условия.

— В какой регион она переходит?

— Не знаю. Она сказала, наверное, в Ямал. Мы же с Шашиловым разговаривали. Я ему все сказал. Он же информацию давал.

— Он говорил, что Валерия сдала винтовку в Чайковском.

— Да, потому что это наша винтовка. Еще и в таком нехорошем состоянии. Негативно так отнеслась. Наверное, хочет готовиться там. Пусть готовится. Столько лет отдал ей бесплатно. Почти седьмой год пошел.

— Не обидно?

— Почему нет? Представьте, что у вас родной ребенок, вы его кормили, поили. А потом он плюнул на вас и ушел. Как вам будет?

— Сейчас у вас с ней связи нет?

— Нет. В течение 20 дней нет связи. Мы затратили очень много денег на нее. Согласно положению, пусть оплачивает и возвращает. Готового человека тренировать, конечно, можно. А пусть юношей наберут.

Напомним, Васнецова является чемпионкой России и чемпионкой Всемирной универсиады. Кроме того, она двукратная чемпионка мира среди юниоров. На этапах Кубка мира Васнецова дважды становилась второй и один раз третьей в эстафетах.