Губерниев пошутил о дефиците жести для консервных банок

Губерниев пошутил над Тихоновым о дефиците жести для консервов

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале репостнул новость о нехватке жести для консервов в России, а затем пошутил над этим.

«Жесть из Белоруссии поставляет бывший биатлонист Тихонов...», — написал Губерниев.

В новости говорится о том, что Росрыболовство предупредило власти о нехватке жести для производства консервных банок. Из-за этого тара выросла в цене на 60-80 процентов, а сами консервы подорожали почти на 30 процентов.

При этом в Минпромторге предложили завозить больше жести из Белоруссии.

75-летний Тихонов — четырехкратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира. Последние годы он живет в Белоруссии.