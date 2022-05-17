Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 10:39

Губерниев пошутил о дефиците жести для консервных банок

Губерниев пошутил над Тихоновым о дефиците жести для консервов
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев и Александр Тихонов.
Фото «СЭ»

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале репостнул новость о нехватке жести для консервов в России, а затем пошутил над этим.

«Жесть из Белоруссии поставляет бывший биатлонист Тихонов...», — написал Губерниев.

В новости говорится о том, что Росрыболовство предупредило власти о нехватке жести для производства консервных банок. Из-за этого тара выросла в цене на 60-80 процентов, а сами консервы подорожали почти на 30 процентов.

При этом в Минпромторге предложили завозить больше жести из Белоруссии.

75-летний Тихонов — четырехкратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира. Последние годы он живет в Белоруссии.

Александр Тихонов
Дмитрий Губерниев
2
1
Читайте также
Бойкот Олимпиады-1984. Унижение американцев или глупость советских начальников?
Чемпионат мира по хоккею в Финляндии не нужен даже своим. Пустые трибуны, худшая посещаемость и отсутствие сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихонов: «Нуждов обещает новых спонсоров, а чем он занимался четыре года, работая вице-президентом СБР?»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости