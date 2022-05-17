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Резцова — об уходе Васнецовой от тренера Каринцева: «Я бы ее наказала за такое»

Анфиса Резцова заявила, что наказала бы Васнецову за уход от тренера Каринцева
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анфиса Резцова.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на заявление экс-тренера Валерии Васнецовой Иннокентия Каринцева о переходе биатлонистки из сборной Пермского края в команду Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Почему Валерия так поступила? Мне это непонятно. Я однозначно на стороне тренера в этой ситуации. Это просто неправильно. Чего она хочет? Я бы ее наказала за такое», — сказала Резцова «СЭ».

Ранее Иннокентий Каринцев назвал обидным уход Валерии Васнецовой.

В прошлом сезоне 24-летняя Васнецова заняла 40-е место в общем зачете Кубка мира.

Сборная России по биатлону
Анфиса Резцова
Валерия Васнецова
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