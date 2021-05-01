Тренер Васильевой рассказала про зарплату биатлонистки

Тренер Людмила Панова сообщила, что российская биатлонистка Маргарита Васильева только недавно была восстановлена на работе. Поэтому, по ее словам, она пока не может претендовать на дополнительные выплаты.

Васильева, которая в марте возобновила карьеру после полуторагодичного отстранения за нарушение антидопинговых правил, в пятницу опубликовала видео, в котором со слезами на глазах сообщила, что ее зарплата составляет 10 тысяч рублей. Позднее стало известно, что речь идет об авансе, в месяц биатлонистка будет получать 25 тысяч рублей.

«Академия биатлона» — бюджетная организация, — цитирует ТАСС Павлову. — Существует положение о заработной плате, сейчас она будет получать «голую» ставку. Надбавки спортсменам положены за показанный результат по ходу сезона. Поскольку она год не работала и только недавно была вновь принята, в первые два месяца у нее не может быть премиальных надбавок".

«Если у спортсмена высокие результаты, то набирается приличная сумма, а сейчас получается, что 25 тысяч — это «голая» ставка в академии. Чтобы она повысилась, нужно время», — пояснила она, отметив, что биатлонистка будет готовиться к летнему сезону.

Панова отметила, что у Васильевой не должно возникнуть проблем с подготовкой, поскольку расходы на тренировочные сборы берет на себя бюджетная организация. «Пропитание и проживание — за счет «Академии биатлона». На тренировочный процесс спортсмены не тратят свои деньги», — отметила она.

Васильевой 29 лет, на Кубке мира она дебютировала 6 декабря 2018 года, став 42-й в индивидуальной гонке на этапе в словенской Поклюке. В том же сезоне на этапе Кубка мира в германском Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете.

18 сентября 2019 года Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка трижды за год не предоставила информацию о своем местонахождении. Дисквалификация Васильевой закончилась 18 марта 2021 года.