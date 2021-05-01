Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира: календарь и результаты Зачет Кубка мира
Новости   //    Биатлон

Хованцев поделился ожиданиями от работы Логинова с новым тренером

19:41
Теги:

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что группа биатлонного тренера Сергея Башкирова была создана специально под чемпиона мира Александра Логинова.

«Группа под руководством Сергея Башкирова создана специально под Логинова, — сказал Хованцев ТАСС. — Думаю, что Башкиров будет управлять подготовкой. Да, Касперович может задавать направления подготовки, но полный контакт с командой будет за Башкировым».

Во вторник было объявлено, что напарниками Логинова по группе Башкирова стали Василий Томшин, олимпийский призер Евгений Гараничев и чемпион мира Максим Цветков.

«У него есть опыт работы, но не на таком уровне, поэтому задача будет непростой. Надо будет найти точки соприкосновения и повести спортсменов за собой, чтобы они соглашались с ним. Если он будет идти на поводу у спортсменов, то это будет не совсем верный путь», — добавил Хованцев.

Старшим тренером мужской сборной России остался Юрий Каминский.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11294777

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Читайте также

Источник: «Спартак» будет обязан выкупить Мозеса у «Челси» в случае попадания в тройку РПЛ
Водитель грузовика раскрыл подробности смертельного ДТП на Ставрополье
Кто скрывается под зайцем в шоу Маска
Ряду категорий пенсионеров увеличат пенсии с 1 мая

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд