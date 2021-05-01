Хованцев поделился ожиданиями от работы Логинова с новым тренером

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что группа биатлонного тренера Сергея Башкирова была создана специально под чемпиона мира Александра Логинова.

«Группа под руководством Сергея Башкирова создана специально под Логинова, — сказал Хованцев ТАСС. — Думаю, что Башкиров будет управлять подготовкой. Да, Касперович может задавать направления подготовки, но полный контакт с командой будет за Башкировым».

Во вторник было объявлено, что напарниками Логинова по группе Башкирова стали Василий Томшин, олимпийский призер Евгений Гараничев и чемпион мира Максим Цветков.

«У него есть опыт работы, но не на таком уровне, поэтому задача будет непростой. Надо будет найти точки соприкосновения и повести спортсменов за собой, чтобы они соглашались с ним. Если он будет идти на поводу у спортсменов, то это будет не совсем верный путь», — добавил Хованцев.

Старшим тренером мужской сборной России остался Юрий Каминский.