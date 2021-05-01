Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление российской биатлонистки Маргариты Васильевой по поводу низкой зарплаты. Ранее она расплакалась в Instagram из-за заработной платы, которая составила 10 тысяч рублей.

«На 25 тысяч у нас полстраны так живет. Ей сейчас нужно стиснуть зубы и показать результат. Попадет в сборную команду — встанет на нормальные деньги. Жалеть я ее не буду, как и всех спортсменов. У них все хорошо. Если Маргариту что-то не устраивает, она может пойти работать. Жизнь — тяжелая штука. Нужно было допинг тесты вовремя сдавать, и все бы у нее было хорошо. У нас люди на чемпионатах России получают хорошие деньги, да не теннисные и не футбольные, но тоже приличные. В стране есть много других людей, которым трудно и которым нужна помощь. Это точно не Маргарита Васильева», — сказал Губерниев «СЭ».

18 сентября 2019 года Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка трижды за год не предоставила информацию о своем местонахождении. Дисквалификация Васильевой закончилась 18 марта 2021 года.

(Владимир Пушкарев)