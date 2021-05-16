Советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал новость о том, что IBU лишил Белоруссию права на проведение этапа Кубка мира по биатлону из-за ситуации в стране.

«Уверен, что это не IBU, а приказ сверху, потому что все международные федерации являются членами международного олимпийского комитета. IBU не может самостоятельно принять такое решение. Они заинтересованы, но основными спонсорами международного олимпийского комитета является Америка», — заявил Тихонов «СЭ».

Тихонов считает, что подобное решение это приказ, который был просто перенаправлен в IBU.

«У Белоруссии уже есть опыт приема соревнований такого уровня. Турниры проходили гладко, а все спортсмены оставались довольны. В 2014 году там прошел один из самых лучших чемпионатов мира по хоккею, а сейчас они зачем-то забрали этап Кубка мира по биатлону. Американцы — сволочи! Опять из-за них скандал», — заявил Тихонов.

Этап кубка мира по биатлону в Белоруссии должен был состояться с 3 по 6 марта 2022 года.

(Антон Иванов)