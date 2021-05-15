Сервисмен сборной Норвегии: «FIS нассыт себе в штаны, если введет запрет на фтор»

Сервисмен сборной Норвегии по биатлону Тобас Даль Фенре высказал мнение, что Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) пока рано вводить запрет на мази для лыж со фтором.

Решение по запрету может быть объявлено в июне на конгрессе FIS. В последнее время в Швеции тестировалось устройство, которое должно находить фтор в смазке. Однако, по сообщениям очевидцев, устройство работает очень плохо.

Международный союз биатлонистов (IBU) может также ввести запрет на фтор. Напомним, что фтор хотят запретить, так как он наносит серьезный вред окружающей среде. Однако со фтором лыжи становятся гораздо быстрее, чем без него, что может привести к мошенничеству в случае запрета.

«Если FIS сейчас введет запрет на мази со фтором, то просто нассыт себе в штаны, — цитирует Даль Фенре Dagbladet. Совершенно безответственно вводить запрет прямо сейчас. У этого устройства куча проблем, что приведет к хаосу. В целом мы выступаем за запрет фтора, но проблем слишком много. Требуется время, чтобы реализовать запрет на практике. Нельзя запускать ситему, которая не работает».

«Самая главная проблема этого устройства в том, что оно показывало наличие фтора даже на совершенно чистых лыжах. Эти лыжи не мазали вообще никогда. А веротяность такой ошибки должна быть исключена. Иначе спортсмены будут наказаны за то, чего они никогда не делали, — отметил менеджер сервис-бригады сборной Норвегии по лыжам Стейн Олав Снесруд.