Драчев назвал «порывом любви» решение IBU отменить этап Кубка мира в Белоруссии

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) отменить этап Кубка мира по биатлону-2021/22 в Белоруссии.

«Для нас это тревожные и печальные сигналы, но мы к ним уже привыкли, этого следовало ожидать, достаточно вспомнить решение отнять у Белоруссии чемпионат мира по хоккею. К сожалению, это общеполитическая тенденция, наверное, нас там уже воспринимают как людей второго сорта. Вся команда IBU, которая пришла, неоднократно заявляла о том, что очень дружелюбна к нам, и сейчас мы видим эти «порывы любви и дружбы», — приводит ТАСС слова Драчева.

Сегодня, 16 мая стало известно, что этап Кубка мира-2021/22 в Раубичах отменен. IBU аргументировал свое решение «сложившейся ситуацией в стране».