Светлана Слепцова: «Приснился кошмар, что я вернулась в биатлон, а тренером была Лобода»

Российская биатлонистка Светлана Слепцова рассказала о кошмарном сне.

«Мне приснился кошмар. Я вернулась в биатлон. Гонка на 15 км. Холодно, руки замерзли, на старт опоздала. Ну вот это все. А, и лыжи так себе. Ольга Вилухина и Ольга Зайцева тоже вернулись.

Ну и самое интересное — наш тренер была Светлана Лобода. Проснулась и прям вслух сказала: «Слава богу, это сон!» — написала Слепцова в сторис Instagram.

Светлана Слепцова рассказала о кошмарном сне. Фото Instagram

Слепцова — олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете. Завершила карьеру в 2017 году. 11 февраля 2020 года была признана Международным союзом биатлонистов виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на два года. Результаты спортсменки с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 были аннулированы.