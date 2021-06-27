Юрлова-Перхт родила второго ребенка

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт сообщила, что накануне, 26 июня, родила второго ребенка. В семье 36-летней спортсменки и массажиста сборной Австрии Йозефа Перхта появилась дочь. Ее назвали Ариной.

О своей беременности Юрлова-Перхт объявила в ноябре прошлого года. Она также добавила, что в связи с этим пропустит сезон.

Юрлова-Перхт — чемпионка мира 2015 года и серебряная призерка чемпионата мира 2019 года. 13 ноября 2016 года в семье биатлонистки родилась дочь Кира.