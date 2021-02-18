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Стрельцов и Поршнев выступят в эстафете на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли

09:40
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Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) 18 февраля опубликовал составы участников мужской эстафеты на четвертом этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли.

На первом этапе за сборную России побежит Кирилл Стрельцов, далее Василий Томшин и победитель вчерашней индивидуальной гонки Никита Поршнев, а финишером будет Семен Сучилов.

Мужская эстафета на четвертом этапе Кубка IBU состоится в четверг, 18 февраля. Начало — в 15.30 (мск).

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