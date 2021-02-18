Женская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли

Женская сборная России 18 февраля выиграла эстафету на четвертом этапе Кубка IBU, который проходит в словацком Брезно-Осрбли.

Российская команда преодолела дистанцию за час, шесть минут и 47 секунд, что на девять секунд быстрее Швеции. Третьими стали немки, уступившие России 26 секунд. На рубеже россиянки использовали девять дополнительных патронов и зашли на два круга штрафа.

На последнем огневом рубеже Анастасия Егорова зашла на два круга штрафа и уступала перед заключительным кругом пять секунд шведке Хедстрем. Однако на заключительном круге россиянка сумела обойти скандинавку и принести России победу.

За сборную России сегодня бежали Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Валерия Васнецова и Анастасия Егорова.

Биатлон

Брезно-Осрбли (Словакия)

Кубок IBU

Женщины

Эстафета

4 х 6 км

1. Россия (Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Валерия Васнецова, Анастасия Егорова) — 1:06.47,5

2. Швеция (Элизабет Хегберг, Стина Нильссон, Ингела Андерссон, Анна Хедстром) — отставание 9,4

3. Германия (Анна Вайдель, Юлиана Фрюхвирт, Ханна Кебингер, Марион Дайгентеш) — 26,5