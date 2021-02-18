Женская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли
Женская сборная России 18 февраля выиграла эстафету на четвертом этапе Кубка IBU, который проходит в словацком Брезно-Осрбли.
Российская команда преодолела дистанцию за час, шесть минут и 47 секунд, что на девять секунд быстрее Швеции. Третьими стали немки, уступившие России 26 секунд. На рубеже россиянки использовали девять дополнительных патронов и зашли на два круга штрафа.
На последнем огневом рубеже Анастасия Егорова зашла на два круга штрафа и уступала перед заключительным кругом пять секунд шведке Хедстрем. Однако на заключительном круге россиянка сумела обойти скандинавку и принести России победу.
За сборную России сегодня бежали Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Валерия Васнецова и Анастасия Егорова.
Биатлон
Брезно-Осрбли (Словакия)
Кубок IBU
Женщины
Эстафета
4 х 6 км
1. Россия (Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Валерия Васнецова, Анастасия Егорова) — 1:06.47,5
2. Швеция (Элизабет Хегберг, Стина Нильссон, Ингела Андерссон, Анна Хедстром) — отставание 9,4
3. Германия (Анна Вайдель, Юлиана Фрюхвирт, Ханна Кебингер, Марион Дайгентеш) — 26,5
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