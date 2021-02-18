Определился эстафетный состав женской сборной России на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли
09:13
Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) опубликовал составы участников женской эстафеты на четвертом этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли.
«Забойщицей» в составе сборной России станет Наталья Гербулова, на втором этапе побежит Екатерина Носкова, за ней — Валерия Васнецова, а финишером российской команды станет Анастасия Егорова.
Женская эстафета состоится в четверг, 18 февраля. Начало — в 12.30 (мск).
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