Поршнев выиграл короткую индивидуальную гонку на Кубке IBU

Российский биатлонист Никита Поршнев 17 февраля выиграл короткую индивидуальную гонку на четвертом этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли. 24-летний спортсмен прошел все огневые рубежи без промахов с результатом 39 минут и 22 секунды.

Вторым стал немец Юстус Штрелов, который с промахом уступил Поршневу 13 секунд. Третьим стал норвежец Эндре Стремсхейм, который с двумя промахами проиграл россиянину 16 секунд.

В короткой индивидуальной гонке мужчины бегут 15 км вместо 20, и за каждый промах получают штраф в 45 секунд вместо минуты.

Биатлон

Брезно-Осрбли (Словакия)

Кубок IBU

Мужчины

Индивидуальная гонка 15 км

1. Никита Поршнев (Россия) — 39.22,2 (0 промахов)

2. Юстус Штрелов (Германия) — отставание 13,6 (1)

3. Энре Стремсхейм (Норвегия) — 15,7 (2)

6. Семен Сучилов (Россия) — 30,8 (2)

16. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.20,3 (3)

27. Вадим Филимонов (Россия) — 2.21,8 (2)

35. Василий Томшин (Россия) — 3.06,9 (4)

39. Евгений Идинов (Россия) — 3.29,4 (5)