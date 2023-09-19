Сливко выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону

Российская биатлонистка Виктория Сливко одержала победу в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России в Тюмени.

Спортсменка допустила один промах и преодолела дистанцию в 15 км за 48 минут 25,3 секунды.

Второй в гонке стала Ирина Казакевич, на счету которой 3 промаха и отставание 12,5 секунды. Третье место заняла Наталия Шевченко (+15,1; 2).

Летний чемпионат России по биатлону. Тюмень.

15 км, индивидуальная гонка, женщины

1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 48.25,3 (1 промах)

2. Ирина Казакевич (Свердловская область) +12,5 (3)

3. Наталия Шевченко (Свердловская область) +15,1 (2)