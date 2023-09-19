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Стрельцов одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский биатлонист Кирилл Стрельцов стал первым в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России.

Он преодолел дистанцию в 20 км за 51 минуту 09,0 секунды и допустил один промах.

Вторым в гонке стал Никита Поршнев (отставание 2,8 секунды; 1 промах), третьим — Евгений Емерхонов (+10,0; 1).

Летний чемпионат России по биатлону. Тюмень.

20 км, индивидуальная гонка, мужчины

1. Кирилл Стрельцов (Московская область) — 51.09,00 (1 промах).
2. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) +2,8 секунды (1).
3. Евгений Емерхонов (Республика Татарстан) +10,0 (1).

Биатлон
Кирилл Стрельцов
Никита Поршнев
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