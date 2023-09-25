Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Допинг

Сегодня, 21:04

Спортивный арбитражный суд продлил дисквалификацию Слепова

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Слепов.
Фото СБР

Спортивный арбитражный суд (CAS) продлил дисквалификацию российского биатлониста Алексея Слепова, сообщается на сайте РУСАДА.

36-летний биатлонист в феврале 2022 года был дисквалифицирован РУСАДА на один год и уже отбыл дисквалификацию. CAS отменил решение РУСАДА и продлил дисквалификацию Слепову на два года с зачетом отбытого срока. Срок новой дисквалификации стартовал 5 сентября.

Слепов является трехкратным чемпионом Европы. Он начинал карьеру в лыжных гонках, а с сезона-2011/12 перешел в биатлон.

Источник: РУСАДА
Биатлон
Алексей Слепов
2
0
Читайте также
Фигурист Роман Костомаров рассказал, как началась его болезнь
«Не понимаю легионеров КХЛ, придумывающих истории про Россию». Бурмистров — о переходе в «Спартак»
МИД РФ заявил о неприемлемых выпадах в адрес России в послании Пашиняна
Матвиенко заявила о финансовой дыре в бюджете «Почты России»
Bloomberg заявил о возможном появлении нового союзника Москвы в Европе
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сливко выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону
Новости
RSS RSS
Все новости