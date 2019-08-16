Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Биатлон

Шипулин скрыл от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей

16 августа 2019, 19:41

Кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) биатлонист Антон Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей, информирует «РИА Новости» со ссылкой на сайт избиркома.

Согласно документу с выявленными фактами недостоверного предоставления кандидатами сведений, Шипулин утаил 10 тысяч облигаций ПАО «Сбербанк» на 10 тысяч рублей каждая. Также он не указал, что владеет 50 ценными бумагами «Коммерцбанк АГ» на общую сумму 3 642 180 рублей и имеет вклад в банке «Открытие» на 2,3 тысячи рублей.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190816/1557583433.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
11
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир