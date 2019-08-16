Шипулин скрыл от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей

Кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) биатлонист Антон Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей, информирует «РИА Новости» со ссылкой на сайт избиркома.

Согласно документу с выявленными фактами недостоверного предоставления кандидатами сведений, Шипулин утаил 10 тысяч облигаций ПАО «Сбербанк» на 10 тысяч рублей каждая. Также он не указал, что владеет 50 ценными бумагами «Коммерцбанк АГ» на общую сумму 3 642 180 рублей и имеет вклад в банке «Открытие» на 2,3 тысячи рублей.