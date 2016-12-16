Шипулин призвал соперников менее эмоционально обсуждать тему допинга

Олимпийский чемпион Антон Шипулин на своей странице в Instagram опубликовал обращение к своим коллегам-конкурентам с призывом быть менее эмоциональными во время обсуждения темы допинга, в употреблении которого обвиняются российские биатлонисты.

Шипулин написал следующее:

Уважаемая биатлонная семья! Я в курсе всей той ситуации, которая касается отчета Макларена. Я в курсе той реакции, которая последовала за его публикацией. С одной стороны, я могу понять ваше разочарование. С другой, мне бы очень хотелось вас попросить быть более сдержанными во время любых публичных заявлений.



Пожалуйста, не бегите впереди паровоза, не судите до того момента, пока не будет доказана вина. Мы все знаем, что сейчас комиссия IBU работает в тесном контакте с СБР. Все, что мы можем сейчас сделать – это ждать. Никто не должен подвергаться осуждению только за то, что представляет свою страну и защищает честь своего флага. Надеюсь, решение будет справедливым по отношению ко всем.



Я всегда говорил, что спорт должен быть чистым. В спорте нет места допингу. Но ни один спортсмен не должен подвергаться осуждению до того момента, пока его вина не доказана. Наше дело – соревноваться. Мы хотим быть сконцентрированы на гонках, а не на том шуме, который сейчас поднимается вокруг.



Давайте уважать друг друга!

В четверг Международный союз биатлонистов (IBU) получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список, в котором содержатся фамилии 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Для расследования этих дел IBU создал рабочую группу.