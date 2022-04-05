Шипулин призвал развивать спорт внутри страны после отстранения россиян от международных соревнований

Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту и олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин поделился мнением о развитии спорта в России.

«В любом случае наши спортсмены будут готовиться и выступать дальше. Пока такая ситуация, нужно не надеяться на то, что они будут выступать в следующем международном сезоне, а развивать наши локальные турниры, наш спорт. Из-за этого мы станем сильнее. Конечно, хотелось бы видеть российских спортсменов на международной арене, но тут нельзя предсказать, что будет дальше. Мы здесь только в роли наблюдателей. Но мы можем развивать спорт внутри нашей страны», — приводит слова Шипулина РИА «Новости».

Международный олимпийский комитет (МОК) в конце февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.

Напомним, что позже IBU приостанавил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации.