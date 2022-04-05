Глава СБР Майгуров подвел итоги выступления российских биатлонистов в сезоне-2021/22

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал выступление российских спортсменов в сезоне-2021/22.

«Сезон был очень динамичным. Начинали его осторожно в плане прогнозов. Мы боролись за медали в каждой гонке на Олимпиаде, эта борьба увенчалась тем комплектом медалей, которые собрали. Были в некоторых гонках в шаге от золота, добавили болельщикам и себе седых волос. Есть некоторая неудовлетворенность, но я вспоминаю Игры 2018 года в лыжах, когда наша сборная тоже все время была в шаге от первой ступени. Елена Валерьевна Вяльбе после Олимпиады сказала нам: «Вы на правильном пути!» — сказал Майгуров.

По итогам Олимпиады-2022 в Пекине сборная России завоевала четыре медали из 33 разыгранных в биатлонных соревнованиях — 1 серебро и 3 бронзовы.

По итогам Кубка мира-2021/22 в личном зачете лучшим среди мужчин стал Александр Логинов — 17-е место, а среди женщин Кристина Резцова — 20-я. В Кубке наций Россия заняла девятое место.