Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова в интервью «Комсомольской правде» подвела итоги зимнего сезона для своей дочери биатлонистки Кристины Резцовой. Последняя на Олимпиаде в Пекине завоевала серебро и бронзу в эстафетах.

— Кристина накануне поставила жирную точку, победила в масс-старте на чемпионате России и вообще завершила сезон в рейтинге Союза биатлонистов России с большим отрывом. Какую оценку за этот год?

— По какой шкале?

— Давайте как в школе.

— Пять.

— Без плюса?

— Да, все-таки до олимпийского золота немного не дотянулась. Но она умница, весь сезон провела на высоком уровне, и хотелось, чтобы еще прибавила. У меня проблемы со стрельбой были на стойке, а у Кристюши на лежке в основном. Ну а так ходом я ручаюсь и дальше, что она будет лучшая.

— Тут Елена Вяльбе в одном из интервью говорила, что Кристина хотела участвовать даже в чемпионате России по лыжным гонкам, но ее не допустили, поскольку она приписана совсем к другому виду спорта. Кристина хотела повторить путь мамы, которая побеждала и в лыжах, и в биатлоне?

— Она бы и в лыжах многих, я думаю, уделала бы. Ход у нее просто вышка. Вяльбе там начала... выделываться.