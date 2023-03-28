Шевченко в течение месяца получит звание мастера спорта по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что Наталия Шевченко, в 2022 году перешедшая из лыжных гонок в биатлон, получит звание мастера спорта в течение месяца.

«Она выполнила норматив на мастера спорта. Сейчас вопрос оформления документов, в течение месяца примерно присвоят. Ее пример — это хороший пример, целеустремленности, трудолюбия плюс хорошие наставники в нашей команде. Это совокупность успеха», — приводит ТАСС слова Майгурова.

Сама Шевченко призналась, что спокойно относится к повышению статуса.

«Присвоят и присвоят, я не задумываюсь об этом. Хоть первый разряд, хоть мастер спорта — неважно, каким ты стартуешь, это тебя никак не ущемляет, выходишь и беги. Если допустят до международных стартов, то буду продолжать выступать в биатлоне, поскольку я совсем перешла в этот вид спорта. Готова выходить и на международные старты, если будет такая возможность, и не боюсь», — сказала она.

На чемпионате России по биатлону-2023 в Ханты-Мансийске Шевченко выиграла две гонки — спринт и пасьют.