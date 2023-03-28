Чемпионат России по биатлону: расписание соревнований, все гонки по дням

В 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске пройдет чемпионат России по биатлону.

В соревнованиях примут участие 160 спортсменов (88 мужчин и 72 женщины) из России и Белоруссии.

Трансляции гонок можно увидеть на YouTube-канале Союза биатлонистов России.

Расписание чемпионата России

27 марта, понедельник

09.00 мск. Мужчины. Спринт

12.00. Женщины. Спринт

28 марта, вторник

09.00. Мужчины. Гонка преследования

12.00. Женщины. Гонка преследования

30 марта, четверг

09.00. Одиночная смешанная эстафета

12.00. Смешанная эстафета

1 апреля, суббота

09.00. Женщины. Эстафета, 4х6 км

12.00. Мужчины. Масс-старт

2 апреля, воскресенье

09.00. Женщины. Масс-старт

12.00. Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км