Шашилов и Каминский останутся на постах старших тренеров сборных России

Михаил Шашилов и Юрий Каминский продолжат работу на постах старших тренеров женской и мужской сборных России по биатлону. Об этом сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров .

«Старшим тренером женской команды переназначен Михаил Шашилов, мужской — Юрий Каминский. Каминский продолжит работу с Максимом Максимовым, Шашилов — с Николаем Загурским. Вакансия тренера по стрельбе будет заполнена в ближайшее время», — заявил Майгуров в интервью на канале СБР на YouTube.

Женская и мужская сборные России по итогам сезона получили оценку «удовлетворительно» на тренерском совете СБР в Ханты-Мансийске.

«Что касается наших вторых составов. Это не значит, что там будут слабейшие спортсмены, думаю, составы будут примерно равнозначны, где будут и опытные, и молодые спортсмены. У ребят второй состав возглавят Сергей Башкиров и Павел Максимов, у девочек — Евгений Куваев и Алексей Волков. Старшим тренером юниорской команды назначен Владимир Брагин, который сформирует в ближайшее время свой тренерский штаб», — добавил Майгуров.

Напомним, что женская сборная России заняла шестое место в Кубке наций и потеряла максимальную квоту в шесть человек в Кубке мира на сезон-2021/22.

В прошедшем сезоне сборная России обновила антирекорд по количеству гонок без медалей подряд в Кубке мира — 43 гонки.

На чемпионате мира в словенской Поклюке сборная выиграла только бронзовую медаль в мужской эстафете.