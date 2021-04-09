Польховский покинет пост главного тренера сборной России по биатлону

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что Валерий Польховский по состоянию здоровья оставит пост главного тренера сборной России по биатлону после 31 мая.

«Польховский остается в должности главного тренера до 31 мая, но по состоянию здоровья мы приняли обоюдное решение, что он не продолжит работу в данной должности. С 1 июня должность будет вакантной. Может быть, к этой дате предложим ту или иную кандидатуру», — заявил Майгуров в интервью на канале СБР на YouTube.

?67-летний Польховский с 2001 по 2007 год работал старшим тренером женской сборной России по биатлону. В 2011-м стал главным тренером национальной команды, а в 2013-м — советником президента СБР. Также он работал со сборными Казахстана и Белоруссии. В 2019 году вернулся в Россию и занял пост вице-президента СБР. Сборную России он возглавил летом 2020 года.