Логинов большую часть подготовки к сезону проведет в сборной России

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что чемпион мира Александр Логинов большую часть подготовки к сезону проведет вместе со сборной России.

«Мы обсуждали с Александром формат его подготовки к предстоящему сезону. Можно сказать с уверенностью, что большую часть подготовки он проведет в составе сборной», — сказал Майгуров в видеоинтервью, которое размещено на канале СБР в YouTube.

Напомним, Логинов в прошлом году готовился к сезону отдельно от основного состава сборной России. По словам Майгурова, большинство биатлонистов будут готовиться к сезону в сборной.

«Я уверен, что в этом году 99 процентов, а может быть и 100 процентов спортсменов мужской и женской команд будут готовиться в составе сборной, без самоподготовки. Такое решение все поддержали, это обсуждалось на тренерском совете в Ханты-Мансийске. Все прекрасно понимают, что работа в команде принесет лучшие результаты, чем самоподготовка», — отметил глава СБР.

Майгуров добавил , что команда будет поделена на две равнозначные группы, а не на основную и резервную. По его словам, в каждой из них будут как опытные, так и молодые спортсмены.

«Это неплохая конфигурация, чтобы молодежь глядела на более опытных спортсменов, тянулась за ними, перенимала опыт. Группы мы сможем назвать до конца апреля, возможно, раньше, это будет зависеть от прохождения углубленного медицинского обследования. По завершении УМО группы будут сформированы. Хотя обсуждение уже начато, мы в процессе принятия решений», — добавил Майгуров.