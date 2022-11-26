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Сегодня, 08:18

Сегодняшние гонки на Кубке России по биатлону отменены из-за мороза

Руслан Минаев
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Сегодняшние гонки на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске отменены, сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

«Сегодняшние гонки отменены. Завтра, если погода позволит, будут гонки преследования, не эстафеты», — написал Аверьянов в своем Telegram-канале.

Вчера расписание было изменено из-за мороза — должны были состояться только гонки преследования. Однако, уже сегодня руководство СБР приняло решение не проводить старты.

Биатлон
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