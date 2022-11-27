Первый этап Кубка России по биатлону завершен после повторной отмены гонок

Первый этап Кубка России по биатлону завершен из-за мороза. Гонка была отменена повторно из-за низкой температуры

«Окончательное решение жюри: никакого прогресса в сторону потепления нет, обе гонки преследования на Кубке России сегодня отменены. Решение принято единогласно», — сообщается на сайте СБР.

Мужской и женский пасьюты были запланированы на субботу, однако их пришлось перенести на воскресенье из-за мороза. Из-за этого из программы этапа пропали две эстафеты. Сегодня, 27 ноября, ситуация с погодой аналогичная. На данный момент температура в Ханты-Мансийске составляет около 27 градусов ниже нуля.