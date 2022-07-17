Польховский рассказал, что биатлонист Малиновский мечтал стать пилотом с детства

Бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал смерть биатлониста Игоря Малиновского.

«Игорь был талантливым парнем, талантливым биатлонистом и прекрасным человеком. Он всегда мечтал о небе, хотел летать, эта мечта не покидала его с детства. В биатлоне ему прочили большой успех, он был одним из самых талантливых и перспективных среди молодого поколения ребят. Мы с ним частенько пересекались на сборах, перед ним всегда стояла цель быть только первым. Биатлонное сообщество скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря», — цитирует Польховского ТАСС.

Вчера, 16 июля, стало известно, что вертолет, пилотом которого был Малиновский, пропал на Камчатке. Вертолет следовал по курсу вулкан Узон — село Мильково и не вышел на плановый сеанс связи в указанное время.

Сегодня, 17 июля, пропавший борт был обнаружен в районе перевала Семячкова, в 13 километрах от вулкана Узон. Все три человека, находившихся в вертолете — Малиновский и два его пассажира — погибли.