Ростовцев заявил, что молодые российские биатлонисты не будут массово менять гражданство

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев считает, что члены юниорской сборной России по биатлону не начнут массово менять гражданство после решения о приостановке членства Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Ничего хорошего, конечно, в этом решении нет ни для наших спортсменов, ни в целом для развития биатлона, потому что без участия россиян Кубок мира будет не таким интересным любителям биатлона. Но, во-первых, непонятно, на каких основаниях оно принято — что конкретно нарушил Союз биатлонистов России, наши спортсмены. Поэтому хотелось бы услышать мотивировочную часть, какие пункты конституции Международного союза биатлонистов были нарушены», — цитирует Ростовцева ТАСС.

Сегодня, 29 марта, IBU сообщил, что приостанавливает членство СБР и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации. В Международном союзе отметили, что будут внимательно следить за развитием ситуации и пересматривать свое решение в случае изменения обстоятельств.