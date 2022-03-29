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29 марта, 19:05

Юрлова-Перхт: «По поводу дальнейшей карьеры определюсь после чемпионата России в Тюмени»

Юрлова-Перхт заявила, что определится по поводу дальнейшей карьеры после чемпионата России
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Екатерина Юрлова-Перхт.
Фото СБР

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о подготовке к чемпионату России-2022.

«Я старалась набрать форму после рождения второго ребенка. Тренируюсь в нормальном, плотном режиме около трех месяцев. До этого были перерывы, сбои, так как дочка совсем маленькая. У меня случались недосыпы, какие-то проблемы. Посмотрим завтра, что из всего этого получится. Пока не очень здорово себя чувствую. Занимаюсь в основном в Санкт-Петербурге под руководством своего отца Виктора Владимировича Юрлова. В этом плане ничего не поменялось», — приводит слова Юрловой-Перхт Telegram-канал «Арена Урала».

Также спортсменка ответила на вопрос о продолжении карьеры.

«Пока не знаю, видимо, определюсь по поводу дальнейшей карьеры именно после соревнований в Тюмени», — добавила Юрлова-Перхт.

Чемпионат России по биатлону пройдет в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.

Источник: https://t.me/arenaural/221
Биатлон
Екатерина Юрлова-Перхт
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