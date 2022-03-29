Союз биатлонистов России изменил процедуру выбора президента организации

В Тюмени прошла конференция Союза биатлонистов России (СБР). В частности, было принято решение в пользу изменения процедуры выбора президента организации.

Теперь, после внесения изменений в устав, для победы в выборах президента СБР требуется не две третьих голосов, как прежде, а квалифицированное большинство — 50% плюс два голоса.

Участвовать в конференции с правом голоса теперь могут только делегаты от аккредитованных региональных организаций. В СБР входят 52 региональных федерации по биатлону, из которых аккредитованными являются 48.

Ближайшая отчетно-выборная конференция должна пройти в июне. На ней пройдут выборы президента. Об участии в них заявили действующий глава организации Виктор Майгуров и ее вице-президент Алексей Нуждов. (Владимир Иванов)