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Российские биатлонисты продолжают увеличивать антирекорд: 43 гонки без медалей

17:49
Матвей Елисеев. Фото СБР
Матвей Елисеев. Фото СБР
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Сборная России по биатлону ухудшает свой антирекорд по количеству гонок без попаданий на пьедестал на этапах Кубка мира. Российские биатлонисты не попадают в тройку лидеров уже 43 старта подряд.

В сегодняшней мужской гонке преследования лучший результат из российских биатлонистов показал Матвей Елисеев, занявший 16-е место.

В последний раз российские биатлонисты завоевывали медали 16 февраля в Антерсельве. Тогда Александр Логинов занял третье место в мужской гонке преследования на чемпионате мира, который входит в зачет Кубка мира.

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