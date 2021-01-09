Российские биатлонисты продолжают увеличивать антирекорд: 43 гонки без медалей

Сборная России по биатлону ухудшает свой антирекорд по количеству гонок без попаданий на пьедестал на этапах Кубка мира. Российские биатлонисты не попадают в тройку лидеров уже 43 старта подряд.

В сегодняшней мужской гонке преследования лучший результат из российских биатлонистов показал Матвей Елисеев, занявший 16-е место.

В последний раз российские биатлонисты завоевывали медали 16 февраля в Антерсельве. Тогда Александр Логинов занял третье место в мужской гонке преследования на чемпионате мира, который входит в зачет Кубка мира.