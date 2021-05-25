Российская биатлонистка Сидорова пока не имеет права выступать за сборную Украины

Федерация биатлона Украины сообщила, что переход российской биатлонистки Дарьи Сидоровой в сборную Украины пока под вопросом из-за отсутствия у нее гражданства страны.

«Мы ее не рассматриваем в качестве кандидата в какую-либо из сборных Украины. У нее нет даже гражданства страны. Если она поступит в институт и останется жить в нашей стране, то для начала ей надо будет договориться о выступлении за один из клубов, показать себя на внутренней арене», — цитирует Федерацию ТАСС.

21-летняя Сидорова на данный момент проводит сбор с женской командой Украины. Девушка занимается по индивидуальному плану.