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Российская биатлонистка Сидорова пока не имеет права выступать за сборную Украины

15:07
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Федерация биатлона Украины сообщила, что переход российской биатлонистки Дарьи Сидоровой в сборную Украины пока под вопросом из-за отсутствия у нее гражданства страны.

«Мы ее не рассматриваем в качестве кандидата в какую-либо из сборных Украины. У нее нет даже гражданства страны. Если она поступит в институт и останется жить в нашей стране, то для начала ей надо будет договориться о выступлении за один из клубов, показать себя на внутренней арене», — цитирует Федерацию ТАСС.

21-летняя Сидорова на данный момент проводит сбор с женской командой Украины. Девушка занимается по индивидуальному плану.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11467993

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