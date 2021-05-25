Самуэльссон высказался о возможном сборе с норвежцами: «Мне станет неловко»
10:11
Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался о возможном летнем сборе с командой Норвегии.
«Летом мне всегда тяжело. Думаю, если на самом деле я решил потренироваться со сборной Норвегии, мне бы было неловко», — цитирует Cамуэльссона Dagbladet.
Ранее норвежец Тарьей Бе в шутку сказал о возможном совместном сборе с Самуэльссоном.
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