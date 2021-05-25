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Самуэльссон высказался о возможном сборе с норвежцами: «Мне станет неловко»

10:11
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался о возможном летнем сборе с командой Норвегии.

«Летом мне всегда тяжело. Думаю, если на самом деле я решил потренироваться со сборной Норвегии, мне бы было неловко», — цитирует Cамуэльссона Dagbladet.

Ранее норвежец Тарьей Бе в шутку сказал о возможном совместном сборе с Самуэльссоном.

Дополнительная информация:

https://www.dagbladet.no/

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