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Куклина: «Сказать хочется многое... Один из самых тяжелейших и не получившийся сезон»

Лариса Куклина оценила свое выступление в сезоне-2021/22
Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская биатлонистка Лариса Куклина оценила свое выступление в сезоне-2021/22.

«Сказать хочется многое... Один из самых тяжелейших и не получившийся сезон... Впереди анализ и большая работа над ошибками! Спасибо каждому, кто рядом, за поддержку, за критику (иногда именно она помогает поставить все на свои места и двигаться дальше)», — написала Куклина в своем Telegram-канале.

В сезоне-2021/22 Кубка мира 31-летняя спортсменка заработала 18 очков и заняла 87-е место в личном зачете. Куклина выступала лишь на первых этапах турнира.

После неудовлетворительных результатов ее перевели на Кубок IBU, по итогам которого биатлонистка заняла 25-е место в личном зачете (295 очков).

Источник: https://t.me/larakuklina/110
Лариса Куклина
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