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Сегодня, 10:49

Поварницын стал первым биатлонистом, протестировавшим тредбан в центре ОКР

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Поварницын стал первым биатлонистом, протестировавшим тредбан в Инновационном центре Олимпийского комитета России.

«Ощущения — как будто впервые оказался в космосе! Было очень интересно. По ходу сезона у меня были мысли как-то тестироваться, посмотреть на свое состояние в конце сезона. В принципе, это удалось. Видно, что по ходу сезона в функциональном плане просадки не получилось. Наоборот, даже какие-то моменты подросли.
Занятие продолжалось чуть больше 20 минут. Подъем был ровный, просто каждые 3 минуты увеличивалась скорость. В итоге ты выходишь на свою максимальную скорость, замеряется твой максимальный пульс, максимальное потребление кислорода», — рассказал Поварницын в интервью пресс-службе Союза биатлонистов России.

Как сообщает пресс-служба СБР, в ближайшее время тредбан в Инновационном центре ОКР протестируют другие биатлонисты из группы тренера Сергея Башкирова.

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