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Допинг

Сегодня, 16:51

Майгуров сообщил, что в начале мая у СБР запланирована встреча с IBU

Сергей Федоров
Корреспондент
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что в мае 2022 года запланирована встреча с международным союзом биатлонистов (IBU).

«IBU нам сейчас сделал непонятный статус, но в начале мая у нас с ними запланирована встреча по антидопинговой работе. Мы пригласили специалиста, который работал в РУСАДА и знает международный опыт. Распространяем нулевую терпимость к допингу», — сказал Майгуров.

В начале марта IBU отстранил от соревнований всех российских и белорусских спортсменов. Позже было приостанавлено членство СБР и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации.

Биатлон
Виктор Майгуров
СБР
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