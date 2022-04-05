Майгуров сообщил, что в начале мая у СБР запланирована встреча с IBU

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что в мае 2022 года запланирована встреча с международным союзом биатлонистов (IBU).

«IBU нам сейчас сделал непонятный статус, но в начале мая у нас с ними запланирована встреча по антидопинговой работе. Мы пригласили специалиста, который работал в РУСАДА и знает международный опыт. Распространяем нулевую терпимость к допингу», — сказал Майгуров.

В начале марта IBU отстранил от соревнований всех российских и белорусских спортсменов. Позже было приостанавлено членство СБР и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации.