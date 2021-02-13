Россиянки получили стартовые номера в спринте на Кубке IBU

Официальный сайт IBU опубликовал список участников и стартовые номера девушек в спринте на третьем этапе Кубка IBU в словацком Брежно-Осрбли.

Первой из россиянок под девятым стартовым номером на дистанцию отправится Полина Шевнина, 16-й стартовый номер получила Анастасия Гореева, 39-й — Екатерина Носкова.

Под 42-м номером стартует Анастасия Шевченко, 49-й уйдет на трассу Наталья Гербулова, 57-й — Анастасия Егорова, 64-й — Валерия Васнецова и 91-й — Алина Кудисова.

Женский спринт состоится в субботу, 13 февраля. Начало — в 16.00 (мск).